Alluvione 2014. Vigili del Fuoco di Modena ricevono attestato da Protezione Civile nazionale

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento di Protezione Civile, ha conferito un Attestato di Pubblica benemerenza al Comando dei Vigili del Fuoco di Modena per l’opera e l’impegno prestati in occasione degli eventi alluvionali che colpirono il territorio Modenese nel gennaio 2014. Tra il 17 e il 19 gennaio 2014 intense piogge si abbatterono sul nord Italia ingrossando il corso di molti fiumi. Nella prima mattina di domenica 19 l’argine del fiume Secchia collassa in località San Matteo di Modena. Una imponente massa d’acqua si riversa nella pianura a nord della provincia. È travolto il territorio di 8 comuni per oltre 75 km quadrati. Coinvolti e allagati centri abitati e attività produttive in un’area quasi coincidente con quella già colpita in modo devastante dal sisma del 2012.

Il Comando Vigili del Fuoco di Modena dispiegò immediatamente tutte le risorse disponibili per soccorrere le popolazioni colpite mentre altri soccorritori giunsero dai Comandi limitrofi. In breve tempo quasi 180 Vigili del Fuoco trassero in salvo 900 persone, sorprese nelle loro case dall’inondazione. Alla fine dell’emergenza saranno oltre 1200 le persone soccorse dai Vigili del Fuoco, anche con l’ausilio degli elicotteri.

Giovedì 5 luglio 2018, nella sede del Dipartimento di Protezione Civile a Roma, si è svolta la cerimonia di consegna degli Attestati di Pubblica Benemerenza nel corso della quale l’Ispettore Angelo Manzini ha ritirato la benemerenza concessa ai Vigili del Fuoco Modenesi.