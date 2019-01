Attivato lo scalo merci di Marzaglia, oggi i primi lavori di DB Cargo

“Finalmente è attivo lo scalo merci di Marzaglia”. Lo affermano con soddisfazione i Senatori del Movimento 5 Stelle Maria Laura Mantovani e Gabriele Lanzi assieme ai Deputati M5S Stefania Ascari e Vittorio Ferraresi. “L’opera sarebbe dovuta partita già nel 2004 – ricordano i Portavoce del M5S in Parlamento – ma è stata rimandata dai governi di ogni colore. Ricordiamo gli annunci dei vari Ministri ai Trasporti, da Lupi a Delrio, puntualmente disattesi dai fatti".

A quanto riferito dai parlamentari pentastellati, dunque, Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), che gestisce l’infrastruttura, ha confermato l’avvio odierno del servizio da parte dell’impresa ferroviaria DB Cargo. Un’attivazione che fa seguito ai recenti cantieri. “Nello scorso dicembre, prosegue il gestore, è partita la fase 1 – aggiungono i Portavoce del M5S – vale a dire sono stati attivati i tre binari destinati ai traffici di tipo tradizionale. Per la fase 2, cioè i quattro binari destinati ai traffici di tipo combinato, i lavori stanno procedendo regolarmente e si dovrebbero concludere entro l’anno in corso”.

Dal 2020 entrerà così a regime un punto logistico in cui vi sarà un potenziale traffico di tre milioni di prodotti all’anno, secondo cifre di Rfi. “Sarà un’occasione per dare nuova linfa al Distretto Ceramico – sottolineano i Senatori e Deputati del M5S – potenziando le esportazioni commerciali, punta di diamante di un settore da oltre tre miliardi di euro all’anno, secondo i dati della Camera di Commercio di Modena. Senza dimenticare i benefici per la salute di tutti i cittadini modenesi. Grazie allo scalo merci, infatti, è prevista la diminuzione del traffico di camion sul territorio, con indubbi vantaggi per i polmoni e l’ambiente. Ringraziamo il Sottosegretario ai Trasporti Michele Dell’Orco per l’impegno dimostrato. Questa è la risposta a chi attacca il Governo sulle infrastrutture: alle polemiche noi rispondiamo con i fatti”.