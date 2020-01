Attività Socio-Sanitarie dell’AUSL, il nuovo Direttore è Federica Rolli

Le Attività Socio-Sanitarie dell’Azienda USL di Modena hanno un nuovo Direttore; si tratta di Federica Rolli.

Individuata al termine di una procedura ad evidenza pubblica, ha preso servizio ieri, giovedì 9 gennaio, con un incarico della durata di due anni e mezzo. Sostituisce Cinzia Zanoli, destinata ad altro incarico sempre all’interno dell’Azienda sanitaria e alla quale va il ringraziamento per il lavoro svolto con professionalità e dedizione.

Ferrarese di nascita, prima di giungere in Ausl, Rolli lavorava nella città estense ricoprendo il ruolo di Dirigente Amministrativo dell’Azienda Servizi alla Persona (ASP), di cui è stata anche Direttore Generale dal gennaio 2016 al maggio 2019. Dopo aver conseguito la laurea in Scienze Politiche all’Università di Bologna, ha perfezionato gli studi specializzandosi nel settore socio-sanitario, ambito in cui ha poi sommato diversi incarichi professionali: tra i più recenti, quelli di Coordinatore socio-sanitario e Direttore del Distretto Ambito di Udine all’interno dell’Azienda per l’Assistenza sanitaria n.4 Friuli Centrale.