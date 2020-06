Attivo il secondo numero Ausl per prenotazione visite ed esami

È attivo da oggi il secondo numero verde dell’Azienda USL di Modena per le prenotazioni, l’800 254527. Risponderà da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 16 per ampliare le possibilità di presa in carico dei cittadini che hanno necessità di prenotare una nuova prestazione (ordinaria o urgenza B).

questo altro servizio si aggiunge al numero verde già esistente, 800 239123 e agli altri canali, come il Cupweb, il Fascicolo sanitario elettronico, le Farmacie, Corner Salute di numerosi punti vendita Coop di Modena e provincia.

Al call center risponderanno gli operatori dalle sedi dei Punti unici di prenotazione e assistenza di base (ex CUP/SAUB) sul territorio. Si tratta di una soluzione organizzativa realizzata in pochi giorni, per far fronte all’alto numero di richieste da parte dei cittadini: basti pensare che dall’1 al 13 giugno, infatti, sono state quasi 94mila le telefonate al call center, contro le 28mila dello stesso periodo del 2019, vale a dire il 228% in più.

Se si possiede la ricetta per una nuova visita o un esame da prenotare?

Per questo primo caso si possono utilizzare i seguenti canali: il numero verde 800 239123 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, il sabato dalle 8 alle 13), numero verde 800 254527 (da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 16), il portale Cupweb , FSE (Fascicolo sanitario elettronico) Farmacie di tutta la provincia, Corner Salute di numerosi punti vendita Coop di Modena e provincia

Se la visita o l’esame risultano ancora sospesi per l’emergenza, non è possibile prenotare: le prestazioni prenotabili sono in costante aggiornamento nell’area dedicata del portale AUSL

Se la ricetta è per urgenza B

In caso di urgenza di tipo B si deve chiamare il numero verde 800 239123 oppure il numero verde 800 254527

Al momento le urgenze sono prenotabili solo tramite call center e sono state sempre garantite in tutta la fase dell’emergenza, insieme ai percorsi di presa in carico dei pazienti cronici, oncologici e delle donne in gravidanza.

I canali di prenotazione non forniscono informazioni su visite ed esami sospesi a causa dell’emergenza Covid: questi saranno riprogrammati direttamente dalle Aziende sanitarie che stanno richiamando gradualmente i cittadini per verificare la necessità della prestazione e concordare un nuovo appuntamento, appena le condizioni di sicurezza lo rendono possibile.