Riparte il prestito nelle biblioteche di Modena, ma solo su prenotazione e con appuntamento

Da martedì 19 maggio riprende, con prenotazioni online, via e-mail o telefoniche, e su appuntamento, il servizio di prestito di libri e documenti alla Biblioteca Delfini, alla Poletti, e nelle decentrate di quartiere: Crocetta, Giardino e Rotonda. Procede, quindi, con la gradualità e cautela necessarie, la ripresa dell’attività col pubblico delle biblioteche comunali di Modena, che hanno provveduto ad allestimenti e creazione di percorsi e procedure, oltre a definire le regole per consentire la riapertura nella massima sicurezza sanitaria secondo le prescrizioni per il contenimento del virus.

I lettori potranno ritirare i libri richiesti in prestito online oppure al telefono e all’email di ciascuna biblioteca nel giorno e nell'orario concordati al momento della prenotazione (tutte le biblioteche comunali riaprono con gli orari pre “lockdown”).

In via cautelativa sono temporaneamente esclusi dal prestito i libri dell’Area Bebè.

È possibile richiedere in prestito i documenti disponibili in sede oppure prenotare documenti in prestito ad altri utenti, per un massimo di cinque richieste a lettore. Dopo aver concordato data e ora per il ritiro, gli utenti potranno presentarsi in biblioteca dove troveranno i libri già registrati sulla tessera e pronti per la consegna. Gli utenti sono invitati a rispettare le fasce orarie concordate per evitare possibili code e assembramenti. In caso di mancato ritiro all’appuntamento fissato, il prestito verrà annullato e i documenti ricollocati a scaffale.

Per accedere al servizio di prestito su appuntamento occorre indossare correttamente la mascherina; disinfettarsi le mani con la soluzione idroalcolica messa a disposizione all’ingresso; entrare uno alla volta; rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Al momento in biblioteca ancora non sono aperte le sale, quindi non sono disponibili le postazioni studio/lettura e non si può scegliere i libri a scaffale, né leggere quotidiani e riviste o chiedere informazioni bibliografiche.

Sul sito e sulla pagina Facebook delle biblioteche sarà a breve disponibile un video tutorial per l’accesso all’area riservata di BiblioMo (www.bibliomo.it) che insegna a gestire in autonomia richieste di prestito, prenotazioni e appuntamenti.

Per la restituzione dei documenti le biblioteche comunali ricordano che tutti i prestiti in corso sono stati prorogati fino al 30 giugno senza sanzioni. Alla Delfini, comunque, è allestito un punto restituzione all’ingresso di Palazzo Santa Margherita, dove gli utenti possono consegnare i documenti all’operatore in servizio. A Crocetta, Giardino, Rotonda: gli utenti sono invece invitati a utilizzare i drop box esterni.

Alla Poletti: gli utenti possono consegnare i documenti all’ingresso della biblioteca.

I bibliotecari provvederanno a registrare i rientri e a mettere i documenti in quarantena, dove resteranno per 10 giorni, come disposto dagli uffici sanitari della Regione, precauzione per escludere eventuale permanenza del virus sulle superfici.

Ecco i numeri di telefono e le e-mail delle biblioteche comunali da utilizzare per prenotare libri in prestito e fissare appuntamento per il loro ritiro.

Biblioteca Delfini, corso Canalgrande, 103 (aperta lun. 14.30-20; da mar. a sab. 9.30-20), tel. 059 2032940, consulenza.delfini@comune. modena.it; Biblioteca Poletti, largo S. Agostino (aperta lun. 14.30-19; da mar. a ven. 8.30-13 e 14.30-19; sab. 8.30-13), tel. 059 2033370, biblioteca.poletti@comune. modena.it; Biblioteca Crocetta, largo Pucci 33 (aperta da lun. a sab. 15-19; gio. e sab. anche 9-12.30), tel. 059 2033606, biblioteca.crocetta@comune. modena.it; Biblioteca Giardino, via Curie 22/a (aperta da lun. a ven. 15-19; mar. e sab. 9-12.30), tel. 059 2032224, biblioteca.giardino@comune. modena.it; Biblioteca Rotonda, via Casalegno 42 (aperta da lun. a sab. 9.30-19), tel. 059 2033660, biblioteca.rotonda@comune. modena.it.