Parcheggi, lieve ritocco per la tariffa del Novi Park

Da giovedì 1 novembre scattano gli adeguamenti tariffari previsti dal contratto per la sosta all’interno del Parcheggio del Centro, la struttura sotterranea del Novi Sad. La tariffa oraria diurna passerà infatti da 1,10 euro a 1,20 euro, mentre rimane inalterata quella notturna a 0,40 euro, così come le altre tariffe attualmente applicate. Con l’adeguamento le tariffe rimangono comunque entro il limite definito dal contratto di concessione per la gestione della sosta su strada e del Parcheggio del centro, aggiornato a fine 2016 con il nuovo Piano economico finanziario.