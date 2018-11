Centro storico, bagni pubblici aperti fino alla mezzanotte

Dal 9 novembre fino al 31 dicembre i bagni pubblici di piazza XX settembre rimarranno aperti fino a mezzanotte tutti i venerdì e sabato sera. Il Comune, infatti, ha deciso di ampliare in via sperimentale gli orari di apertura dei bagni pubblici di piazza XX settembre per offrire un servizio più completo in centro a Modena a visitatori e turisti, a chi ama vivere il cuore storico cittadino di sera anche in vista delle festività in arrivo.

Nelle due giornate, dunque, i servizi igienici della piazza a due passi dal sito Unesco di piazza Grande, dotati anche di ascensore, bagni bimbi e fasciatoio, osserveranno l’apertura dalle 8 alle 24.

Negli altri giorni della settimana l’orario resta quello solito: nei feriali da lunedì a giovedì 8 – 19.30; domenica e festivi 9.30 – 19.30.

Fino al ripristino delle gettoniere, attualmente fuori servizio, l’utilizzo sarà gratuito, mentre dalla loro ricollocazione, prevista entro la fine di novembre, l’ingresso costerà nuovamente 50 centesimi, come da tariffa stabilita.