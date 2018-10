"Ballando on the Road" fa tappa a I Petali di Reggio Emilia alla ricerca di nuovi talenti

Un palco 10 x 12 metri allestito nella galleria del Centro per accogliere i numerosi iscritti alle selezioni che si terranno il 3 e 4 novembre alle ore13.00. Presenti al cast in veste di giuria, la presentatrice Milly Carlucci, Carolyn Smith e 2 maestri di Ballando con le stelle.

Scopo di “Ballando on the road “è trovare nuovi talenti da portare in trasmissione all’interno del programma “Ballando con le stelle” e farli concorrere al torneo parallelo dedicato alla gente comune, a dilettanti, amanti e appassionati di ogni stile di ballo, così come già avvenuto con grande successo nelle scorse edizioni del programma.

6 le tappe in tutta Italia e 12 appuntamenti per ballerini di tutti gli stili. Dopo Reggio Emilia, sarà la volta di Roma, passando per Catania, Molfetta, Vimercate, Marcianise e chiusura il 16 dicembre a Roma. I prescelti parteciperanno ad una selezione finale che andrà in onda su RAI 1 in occasione di 4 speciali televisivi dedicati, in programmazione per il mese di febbraio.

Una grande occasione per le scuole di Ballo del territorio che vorranno iscriversi e partecipare per tentare di essere i nuovi volti di Ballando con le stelle. In più il Centro Commerciale I Petali offre un'altra grande opportunità, completamente gratuita, alle scuole di danza del territorio. Il 1° e il 2 di novembre gli allievi delle scuole che si iscriveranno potranno allenarsi, tenere corsi, presentare coreografie ed esibizioni sullo stesso palco di Ballando già posizionato nella galleria del Centro.