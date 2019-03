Fondazione, pubblicati tre nuovi bandi per oltre 2 milioni di finanziamento

Pubblicati tre nuovi bandi della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena: vulnerabilità sociale, ricerca scientifica e sport. Il bando per il contrasto alla vulnerabilità sociale mette a disposizione un milione e mezzo di euro per progetti di sostegno alle famiglie in stato di povertà. Il bando è rivolto esclusivamente agli enti locali e scade il 28 marzo prossimo.

Il bando sulla ricerca scientifica mette a disposizione 560 mila euro per progetti di ricerca interdisciplinari, in particolare quelli che hanno una ricaduta sul territorio modenese. Il bando è promosso congiuntamente dalla Fondazione e dall’Università di Modena e Reggio. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il primo aprile.

Gli obiettivi del bando sport sono molteplici: contrastare l’abbandono della pratica sportiva nei giovani di età compresa tra i 15 e i 19 anni; valorizzare lo sport come “pratica continuativa e preventiva”; valorizzare la pratica sportiva come strumento di integrazione per i portatori di handicap fisico. Il bando mette a disposizione 250 mila euro. Scade il 4 aprile.

Tutte le richieste di contributo dovranno essere compilate sull’apposita modulistica online disponibile sul sito della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena (www.fondazione-crmo.it). Dopo l’invio del modello on line i moduli stampati dovranno essere firmati in originale e consegnati agli Uffici della Fondazione entro e non oltre 5 giorni dalla data di scadenza.