Mercato Albinelli: due nuove attività e un autunno di incontri ed eventi

L’autunno che arriva porta tantissime novità all’Albinelli. La prima gradita cosa è l’entrata di due nuove attività, l’apertura di Torta Margherita di Margherita Torricelli, una giovane che ha Modena e il Mercato nel sangue, nipote di Sandrone e figlia di Vanna e Roberto Torricelli. Poi The Upper House di Mario Magnani, Massimo Goldoni, Davide Tardini e Luigi Bosco, chef volitivo e creativo. Gestori di un famoso ristorante alla Pomposa.

Tante speranze sono, come sempre, riposte nei nuovi bandi, per mantenere il Mercato al massimo dello splendore e dell’offerta. Ricordiamo che è stata approvata delibera in Giunta che consentirà di indire, in momenti separati, due selezioni: una per 5 banchi “tradizionali” e una, gestita dal Consorzio, per attività di offerta integrativa. Un passaggio necessario che segna un ulteriore potenziale passo verso il futuro per lo storico Mercato coperto Albinelli. L’approvazione nei giorni scorsi, infatti, di una delibera della Giunta comunale, apre di fatto un percorso che porterà a nuovi bandi per assegnare posteggi nella struttura mercatale del centro storico di Modena. Cinque posteggi per commercio su aree pubbliche destinati alle attività tradizionali del Mercato Albinelli per proseguire la valorizzazione della piazza commerciale, e un sesto spazio destinato all'offerta integrativa del mercato, cioè alle nuove attività con consumo sul posto per l'animazione diurna e serale del mercato stesso. Il bando ambulanti sarà pubblicato contestualmente alla pubblicazione sul Burer (Bollettino ufficiale della Regione Emilia – Romagna) che probabilmente avverrà verso fine settembre.

Quanto al bando per il posteggio per l'offerta integrativa, con la delibera è stato confermato il progetto e le linee guida procedurali del precedente, e la gestione verrà curata dal Consorzio Mercato Albinelli, come nella precedente occasione. La pubblicazione potrebbe avvenire intorno a fine ottobre, inizi di novembre.

Poi una ricca agenda di appuntamenti. Martedì 17 settembre il Mercato è giunta una delegazione del Borough Market di Londra, Il Borough Market, un mercato all'ingrosso e al dettaglio di generi alimentari situato nel distretto di Southwark. Si tratta di uno dei più grandi al mondo nel suo genere ed è considerato tra quelli di migliore qualità del paese, con una grande varietà di merci provenienti da tutto il mondo. Hanno voluto conoscere e ascoltare la storia del nostro cambiamento pur rimanendo un mercato antico. Sono allo studio possibili collaborazioni.

Lunedì 23 settembre visitano e si fermano a mangiare al Mercato, un gruppo di 24 giapponesi che frequentano una delle scuole di gastronomia più importanti del paese. L’Italia rappresenta naturalmente un luogo di formazione per eccellenza. Vanno a Pollenzo all’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, poi a Modena da Massimo Bottura e quindi al Mercato, a pranzo e ad ascoltare la storia, a vedere la trasformazione e a conoscere i prodotti.

Venerdì 27 settembre 14 blogger internazionali verranno in Emilia Romagna per un social travel summit. Faranno degli educational in regione. Si tratta di una operazione promozionale realizzata dall'Apt regionale, che prevede una sosta importante a Modena e al Mercato Albinelli. Ci saranno giornalisti dalla Spagna, Australia, Italia, Olanda, Stati Uniti, Brasile, Belgio, Ungheria, Germania, Gran Bretagna e Irlanda.



Per quanto riguarda gli eventi invece, sabato 28 settembre, al mattino dalle 10 alle 12 (con due slot di presentazione 10/11 e 11/12) il Mercato parteciperà a Modena Smart Life, il festival del digitale, con una postazione nell’ex spazio di Enzo nella corsia del pane.

L’appuntamento, Installazione Agrifood con stampa 3D di prodotti alimentari è a cura dei docenti e degli studenti del ICT3 Piersanti Mattarella e il supporto di Società Cooperativa Bilanciai, che gentilmente sostiene tutti i costi dell’operazione presso il Mercato.

L’evento consiste in una demo di Stampe alimentari 3D. E assaggio finale dei prodotti realizzati con l'impiego di prodotti ed essenze officinali, culture idroponiche e termo pressa. Al pomeriggio, dalle 17 alle 18.45, Laboratorio Musicale per bambini 3 - 6 anni "I suoni della città". Una bella collaborazione iniziata lo scorso anno con Euphonia, una scuola di musica che riunisce anche un gruppo Gospel e diversi musicisti professionisti. Ogni laboratorio prevede un numero massimo di 8 bambini. I laboratori saranno 2: il primo inizia alle 17 e termina alle 17.45; il secondo inizia alle 18 e termina alle 18.45. Saranno posizionati nello spazio a fianco di Je suis Marisa.

Sabato 26 ottobre i laboratori per bambini di Halloween con Cecicrea, che tanto successo ha riscosso a maggio, nel pomeriggio, orari da definire.

Sabato 21 dicembre dalle 17 alle 19, Babbo Natale visiterà il Mercato, proponendo filastrocche, favole e momenti di divertimento per bambini e non solo.