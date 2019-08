Richiedenti asilo, tre bandi differenziati per l'accoglienza modenese

Sono stati pubblicati dalla Prefettura di Modena - online nella sezione “Servizio accoglienza protezione internazionale anni 2019-2021” - gli Avvisi pubblici per l’avvio di procedure negoziate per l’affidamento del servizio di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. Si tratta dei nuovi bandi per l'affidamento dell'accoglienza degli stranieri, il cui numero è in costante calo, ma la cui gestione diventa sempre più complessa

Infatti, le procedure si sono rese necessarie in quanto le gare bandite nello scorso giugno sono risultate deserte e quelle precedenti avevano dato un esito non sufficiente a garantire il servizio, dopo il forfait dei principali soggetti privati che finora si sono occupati del servizio. La riduzione della cifra pro capite decisa dal Governo ha scoraggiato i più, rendendo necessaria una trattiva tra imprese e Prefettura, dove è stato raggiunto un compromesso, con cifre più alte di quelle fissate per legge, ma più basse di quelle in vigore nel periodo antecedente la gestione Salvini.

Nel frattempo, dunque, restano attive le attuali convenzioni con gli enti gestori, prorogate fino al 30 novembre 2019.

La Prefettura ha individuato tre differenti soluzioni, con altrettanti avvisi specifici e cifre differenziate. Si parte dai 18 euro per le sistemazioni in abitazione singola, per passare ai 23 euro per quelle collettive fino a 50 posti letto ed infine ai 21,50 euro per i grandi centri di accoglienza fino ad un massimo di 300 posti Al costo giornaliero si deve poi aggiungere il kit di "primo ingresso" pari a 150 euro, una scheda telefonica prepagata con 5 euro e il cosiddetto pocket money, pari a 2,50 euro al giorno per ciascun ospite. Per partecipare ai bandi c'è tempo fino al 30 agosto.