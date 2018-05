Terre d'Argine, bando per l'assunzione di quattro agenti di Polizia Municipale

L’Unione delle Terre d’Argine ha indetto un avviso di "procedura esplorativa di mobilità esterna" per quattro posti di Agente istruttore Polizia Municipale Cat. C, a tempo indeterminato, con orario a tempo pieno 36/36, presso l’Area Polizia Locale dell’Unione.

La procedura esplorativa di mobilità è riservata ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato nelle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001, aventi profilo professionale analogo e pari classificazione (Cat. C CCNL 31/03/1999). Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12.30 del 21 maggio prossimo.

Sul sito dell'Unione delle Terre d’Argine, all’indirizzo www.terredargine.it/atti-pubblici/bandi-di-concorso/12102-bandi-e-avvisi-di-selezione è possibile consultare e scaricare l’avviso integrale e il modulo per la domanda di partecipazione. Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane dell’Unione Terre d’Argine (corso A.Pio 91, Carpi, telefono 059 649759-9762, fax. 059 649662; e-mail: personale@terredargine.it).