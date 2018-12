Mirandola, pubblicato il bando per l'attesa Casa della Salute  

È stato pubblicato ieri il bando per la realizzazione della Casa della Salute di Mirandola: le imprese avranno tempo fino al 28 gennaio per presentare la propria richiesta di partecipazione alla gara. Il progetto prevede interventi edilizi, strutturali ed impiantistici per la costruzione, nel Corpo 2 dell’Ospedale Santa Maria Bianca, della Casa della salute. Si tratta di spazi in gran parte attualmente non adibiti ad attività sanitaria diretta ai pazienti e svuotati a seguito del terremoto del 2012 che ora acquisiranno una nuova destinazione, punto di riferimento importante per i cittadini.

Il progetto esecutivo posto a base di gara definisce la distribuzione degli spazi così come il lay-out complessivo dal punto di vista architettonico, impiantistico e strutturale. Le imprese avranno la possibilità di proporre miglioramenti qualitativi; particolare attenzione sarà data al miglioramento energetico e acustico, oltre che al rendimento di materiali e apparecchiature installate. Nell’ambito della realizzazione della Casa della Salute sono previsti anche nuovi spazi di servizio per il personale.

Il bando, già visibile sul portale AUSL e nelle principali piattaforme dedicate, sarà pubblicato nei prossimi giorni in Gazzetta Ufficiale.

L’esecuzione delle opere, finanziate - per questo primo stralcio - per un importo di più di 2milioni 800mila euro (dall’addendum Stato-Regione e da risorse aziendali), è prevista in 730 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.