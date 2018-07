Case popolari, bando per una nuova palazzina Ers a Formigine

È stato pubblicato il bando relativo all’assegnazione dell’area edificabile in diritto di superficie per 99 anni di via San Giacomo, area sulla quale verranno costruiti dodici alloggi in vendita in Edilizia Residenziale Sociale (ERS), secondo apposita convenzione tra l’amministrazione comunale e il soggetto assegnatario, che consentirà di vendere gli alloggi, pensati in particolare per le giovani coppie, a un prezzo non superiore a 1690 euro al metro quadrato di superficie commerciale (composta da muri perimetrali, superficie utile e un massimo di superficie accessoria che non superi il 50% di quella utile).

Per l’assegnazione del lotto, per il quale si parte da una base d’asta di 150.000 euro, si valuteranno tre aspetti: oltre a quelli economici come il corrispettivo per l’acquisto dell’area e il prezzo di vendita ai futuri proprietari, verranno infatti considerati anche gli aspetti tecnici, cioè i criteri di costruzione garantiti. L’intervento complessivamente riguarderà 750 metri quadrati di superficie utile, distribuiti su dieci appartamenti da 65 metri quadrati (e quindi con due camere matrimoniali ciascuno) e due più piccoli, da 50 metri quadrati l’uno.

L’amministrazione comunale prevede di definire e pubblicare il bando, in base al quale verranno decisi gli acquirenti degli appartamenti, entro la fine del 2018. Per quel che riguarda invece il bando di assegnazione dell’area, le offerte dei soggetti interessati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 28 settembre 2018.