Carpi, il Teatro Comunale cerca un Direttore per le prossime tre stagioni

E’ stato pubblicato l’avviso per affidare l’incarico di “Direttore Artistico” del Teatro Comunale di Carpi nelle stagioni 2020-2021 e 2021-2022 e per l’avvio di quella 2022-2023: la selezione è rivolta a professionisti e specialisti del settore, che almeno nel triennio 2016-2018 abbiano maturato un’esperienza di direzione artistica o di consulenza artistica in ambito teatrale o presso analoghe istituzioni culturali (strutture o rassegne teatrali pubbliche o private), in Comuni capoluogo di provincia o con una popolazione di almeno 50.000 abitanti.

Sono anche considerate ulteriori esperienze nel campo artistico (direzione artistica di eventi, manifestazioni, attività d’insegnamento, esperienze teatrali o cinematografiche dirette, regie ecc.), sempre se svolte nel triennio 2016-2018.

Per partecipare alla selezione (“procedura comparativa”), gli interessati devono inviare la propria candidatura entro le ore 12:00 di venerdì 20 dicembre. Bando integrale e moduli di domanda sono scaricabili dal sito del Comune di Carpi a questo indirizzo.