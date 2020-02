Parco Ferrari, si cerca un nuovo gestore per il chiosco-bar e le attività di intrattenimento

Il Comune di Modena cerca un gestore per il chiosco-bar al parco Ferrari che si occupi non solo della somministrazione di alimenti e bevande ma anche di attività culturali ed iniziative ricreative per favorire l’aggregazione e la fruizione pubblica del parco.

Fino alle ore 12 di lunedì 9 marzo i soggetti in possesso dei requisiti possono, infatti, presentare offerta per la selezione pubblica indetta dall’Amministrazione dopo la scadenza della precedente assegnazione. Il bando e la modulistica sono stati pubblicati sul sito internet www.comune.modena.it/bandi e all’Albo Pretorio del Comune di Modena. Le offerte vanno consegnate a mano, a mezzo raccomandata o a mezzo agenzia di recapito al servizio Patrimonio e Tributi, via Santi 40, quinto piano. I soggetti partecipanti potranno effettuare un sopralluogo previo richiesta.

La concessione del chiosco-bar avrà durata di sei anni eventualmente rinnovabili alla scadenza per ulteriori sei anni e prevede l’apertura per un periodo continuativo minimo di sei mesi dall’1 aprile al 30 settembre con possibilità nei restanti sei mesi dell’anno di decidere il calendario delle aperture. Oggetto dell’assegnazione saranno i fabbricati destinati a chiosco bar e relativi servizi, di circa 58 metri quadrati di superficie, costituiti da un immobile a uso bar, da due locali adibiti a magazzino, da due servizi igienici e da un laboratorio, oltre a un’area di pertinenza di circa 360 metri quadrati parzialmente coperta da tettoie. La tensostruttura adiacente al chiosco e il palco posizionato nei pressi del chiosco saranno installati e mantenuti a cura del concessionario. Il soggetto selezionato dovrà collaborare con il Quartiere e con gli uffici comunali per l’organizzazione delle attività d’animazione e d’aggregazione nel parco secondo gli indirizzi, i criteri, le modalità e le forme di sostegno individuate dal Comune.

Possono partecipare alla selezione i soggetti no profit, cioè le associazioni e gli enti iscritti all’Elenco comunale delle Forme associative, le Associazioni di promozione sociale (Aps), le Associazioni temporanee di scopo (Ats) costituite da soggetti no profit e le cooperative sociali regolarmente iscritte all’Albo regionale delle Cooperative sociali sezione provinciale di Modena, compatibilmente con le loro finalità statutarie.

La selezione verrà fatta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che terrà conto sia dell’offerta economica al rialzo percentuale sull’importo del canone annuo a base di gara, pari a 21.850 euro (per un massimo di 20 punti), sia del progetto di gestione e valorizzazione del chiosco-bar e di animazione del parco (fino a 80 punti), da realizzare in accordo con l’Amministrazione. In particolare, verranno valutati, tra gli altri, aspetti legati all’offerta qualitativa del progetto di animazione, tenendo conto della varietà delle iniziative e dei target di riferimento, alla valorizzazione dell’attività di bar, considerando l’adeguatezza del progetto di gestione rispetto alle esigenze dei frequentatori del parco, l’offerta di prodotti freschi e menu per utenti con particolari esigenze alimentari, la previsione di estendere l’attività di ristorazione a un’ampia fascia oraria giornaliera. Verrà valutato, inoltre, l’eventuale impegno assunto dal concessionario ad apportare migliorie o modifiche, sia di manutenzione ordinaria sia straordinaria, per la migliore funzionalità del chiosco e delle strutture di pertinenza. Le migliorie proposte e accettate dal Comune saranno scomputate dai canoni dovuti.

Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti dovranno essere inviate via pec all’indirizzo politichepatrimoniali@cert. comune.modena.it entro le ore 13 di lunedì 2 marzo. Le risposte ritenute di interesse generale saranno pubblicate sul sito www.comune.modena.it/bandi.