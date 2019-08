Tutor per le matricole, un'occasione di lavoro per gli studenti "senior" di Unimore

Unimore, vista la positiva esperienza della sperimentazione dello scorso anno dei due nuovi servizi dedicati agli studenti, il tutor d’aula e il welcome e tutorial desk, replica anche per l’anno accademico 2019/20 l’offerta di questi strumenti per facilitare i processi di studio, contrastare la dispersione studentesca e facilitare l’inserimento nel contesto universitario degli studenti internazionali.

Sono gli studenti “senior”, ossia gli iscritti dal terzo anno in poi, che possono presentare la propria candidatura a ricoprire il ruolo di tutor d’aula, una figura ritenuta utile ad intensificare il dialogo e lo scambio con i docenti, o per il ruolo di welcome e tutorial desk, rivolto ai colleghi internazionali che necessitano di supporto e aiuto nell’orientamento e nell’ambientamento con la realtà universitaria e cittadina.

Per candidarsi a svolgere il ruolo di tutor d'aula e welcome e tutorial desk, gli studenti potranno presentare domanda online, accedendo alla propria pagina personale del portale https://www.esse3.unimore.it/ Home.do, entro le ore 13.00 di martedì 3 settembre 2019 come indicato nei bandi consultabili alla pagina https://www.unimore.it/bandi/ StuLau-Tutorato.html. Possono candidarsi gli iscritti 2018/2019 al terzo anno di laurea triennale; dal terzo anno in poi delle lauree magistrali a ciclo unico; al primo e secondo anno di laurea magistrale biennale.

Il tutor d’aula, introdotto per i corsi con più di 40 iscritti, sarà uno studente “senior” che, garantendo la propria presenza in aula, diventa punto di riferimento costante per i colleghi anche nello scambio di informazioni docente-studente. Il tutor, inoltre, collabora con il titolare del corso di insegnamento e con la Commissione Paritetica Docenti-Studenti.

Lo studente incaricato del servizio di welcome e tutorial desk diventa, invece, una sorta di assistente per lo studente internazionale, fornendogli informazioni e contatti e aiutandolo a costruirsi una rete di relazioni. L’attività del tutor si tiene in stretta collaborazione con il dipartimento e lo sportello International Welcome Desk.

L’impegno richiesto a quanti si avviano a candidarsi per questi servizi varierà per il tutor d’aula a seconda della numerosità dei corsi (48 ore per i corsi fino a 150 studenti, 72 ore per i corsi fino a 300 studenti, 96 ore per i corsi con oltre 300 studenti), mentre per il welcome e tutorial desk l’impegno previsto è di 40 ore. Unimore riconoscerà un compenso orario di 9,00 euro netti.

I requisiti richiesti per il tutor d’aula sono relativi ai CFU conseguiti e per i laureati triennali la valutazione sarà misurata sul voto di laurea conseguito. Per il welcome e tutorial desk si terrà anche conto della conoscenza dell’inglese e della condizione economica. La Direzione Servizi Studenti organizzerà per i Tutor d’Aula e Tutor e Welcome Desk una formazione specifica per prepararli alle attività che andranno a svolgere.