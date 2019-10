Bar del Teatro Storchi: riapre al pubblico con la Pasticceria Remondini

Riapre al pubblico, in vista della stagione teatrale, il bar del Teatro Storchi a Modena. Il Comune, dopo la gara d’appalto andata deserta lo scorso anno e dopo l’esperienza positiva di affidare la struttura alla Pasticceria Remondini srl, ha deciso di accogliere la proposta e di proseguire il servizio da parte della stessa società che, inoltre, si è impegnata a realizzare lavori di manutenzione straordinaria negli ambienti del bar per un investimento di circa 32 mila euro.

Per questi motivi, il Comune ha concesso in uso a Pasticceria Remondini srl i locali del bar di largo Garibaldi per un’estensione di 106 metri quadri di superficie per tre anni a partire da gennaio 2020. Fino alla fine del 2019 invece potrà essere utilizzato solo uno spazio più piccolo.

I lavori di manutenzione rimarranno di proprietà del Comune al termine della concessione.