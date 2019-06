Campo da Baseball di via Minutara, al via i lavori di ammodernamento

Inizieranno entro luglio i lavori per la realizzazione del tunnel di battuta nel diamante di via Minutara a Modena. La struttura avrà come utilizzo principale gli allenamenti delle squadre di baseball, con i giocatori che potranno esercitarsi in sicurezza a roteare le mazze anche con il brutto tempo, ma potrà ospitare anche attività ricreative.

L’opera ha un valore complessivo di 120 mila euro e l’intervento è stato aggiudicato in via definita nei giorni scorsi alla ditta Fea srl di Castelfranco Emilia. I lavori si concluderanno entro l’autunno, in tempo per l’avvio della stagione degli allenamenti invernali. I lavori riguarderanno lo sbancamento di un’area di 540 metri quadri e la costruzione di una struttura portante di tipo metallico, con tubolari in acciaio zincato. Il tunnel avrà una larghezza di 18 metri e una lunghezza di 30. La copertura sarà in Pvc termosaldato, lo stesso materiale previsto anche per il perimetro dove, comunque, saranno realizzate apertura di ampie dimensioni. L’ancoraggio a terra della struttura metallica sarà realizzato con piastre di acciaio.

Il tunnel di battuta sarà contornato da un camminamento di due metri di larghezza che proseguirà per collegarsi con le altre strutture edilizie dell’area sportiva dello stadio Giovanni Torri che è caratterizzato da ben tre diamanti per il baseball: uno omologato per la serie A (107 metri ai due lati, 122 al centro), uno per settori giovanili (95 metri ai lati, 100 al centro) e uno per il campionato Ragazzi e il softball (70 metri ai lati e 80 al centro). La struttura è dotata anche di tribune con 1.500 posti a sedere, oltre a spogliatoi, direzione e servizio bar.