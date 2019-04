Una studentessa Unimore vince la borsa di studio della Giovanni Armenise Harvard Foundation di Boston

Una studentessa di Unimore, Beatrice Bighi, iscritta al primo anno della laurea Magistrale in Scienze Chimiche del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche, ha vinto la borsa di studio bandita dalla Giovanni Armenise Harvard Foundation- GAHF di Boston negli Stati Uniti.

E’ la prima volta che uno studente di Unimore risulta vincitore di questo premio molto selettivo condotto da una commissione costituita da membri della Harvard Medical School di Boston, che ha valutato titoli dei candidati con i quali ha sostenuto anche un colloquio in lingua inglese, che ha avuto come oggetto la pregressa esperienza di studio e ricerca e la progettazione di una ricerca attuabile presso un laboratorio della scuola americana.

Beatrice Bighi potrà così svolgere per due mesi, dal 1 luglio al 31 agosto 2019, l’attività di ricerca nel laboratorio del prof. James Chou presso il Biological Chemistry and Molecular Pharmacology Department (BCMP) dell’Harvard Medical School.

“Il risultato conseguito da Beatrice Bighi è particolarmente rilevante in quanto è la prima volta che tale borsa di studio viene assegnata ad una studentessa di Unimore che avrà l’opportunità di esplorare ambienti di ricerca differenti dalla nostra università. Per noi docenti della laurea magistrale in Scienze Chimiche di Unimore il risultato di Beatrice è motivo di grande soddisfazione - commenta il prof. Gianantonio Battistuzzi, Presidente del Consiglio di corso di studi in Scienze Chimiche - perché testimonia sia l’ottimo livello di preparazione degli studenti del nostro corso di studi, sia la versatilità della loro formazione”.

Beatrice Bighi, è nata a Suzzara (Mantova) il 04 aprile1995. Si è diplomata al Liceo Scientifico "A. Manzoni" di Suzzara e laureata nella triennale di Chimica presso Unimore con 110 e lode.