“Fruttiamo nel sociale”, raccolta alimentare di Bethel nei punti vendita MD

L'Associazione di Promozione Sociale Bethel Italia, dispone una grande raccolta alimentare nell'arco della giornata di sabato 19 maggio presso i seguenti punti vendita MD MARKET a Modena, in via Emilia Ovest 698, a Castelfranco emilia in via Solimei 121, a Fiorano modenese in via Monte Ave 5, a Mirandola in via Koki Fregni. L'iniziativa benefica si inserisce nel quadro di “Fruttiamo nel sociale”, una vasta campagna di raccolta e distribuzione alimentare lanciata da Bethel a livello nazionale e che punta ad aiutare le fasce di popolazione più indigenti.

Dalla fine del 2017, avvalendosi della legge 166/2016 contro lo spreco alimentare, la filiale modenese dell'Associazione Bethel aiuta i nuclei indigenti della città e della provincia organizzando una distribuzione periodica di beni alimentari e cassette di frutta e verdura. In pochi mesi, Bethel Modena ha donato 4332 cassette a famiglie bisognose e associazioni Onlus del territorio.

Come usufruire del pacco alimentare Bethel?

Giovedì 24 maggio, dalle ore 15.30 alle ore 18.00, presso la sede locale della Bethel, in via Emilia Est 999, i volontari dell'Associazione invitano solo coloro che abbiano un modello Isee dai 3000 euro a scendere a presentarsi lasciando il proprio modello Isee e copia della carta identità. Dopo attente valutazioni verrà stilato un elenco che permetterà ad un determinato numero di famiglie indigenti di ricevere un pacco alimentare per dodici mesi.

Che cosa è Bethel Italia?

Presieduta da Vanni Bondesan, Bethel è un'Associazione senza scopo di lucro fondata a Foggia. Nel giugno 2017 ha ottenuto anche il riconoscimento di ente di beneficenza. E’ presente in ben 14 Regioni d’Italia, ha ricevuto sei patrocini regionali ed aiuta 6000 famiglie indigenti ogni mese. Si ispira ai principi della solidarietà umana e ai valori cristiani e si prefigge come scopo principale il sostegno alla popolazione con disagio sociale ed economico, attraverso la cooperazione con associazioni, enti e gruppi locali, nazionali e internazionali.

Campagne in corso di Bethel Modena

A Modena, l'Associazione si prefigge di compiere una serie di iniziative dall'alto valore sociale in diversi ambiti. Con il progetto “Clochards”, Bethel ha stretto accordi con ristoratori e altri enti benefici. Il ristorante “La bella regina Margherita” in via Monreali a Modena dona a fine giornata pizza calda che i volontari di Bethel distribuiscono ai senza-tetto. La“Missione Cristiana Libertà” contribuisce invece alla distribuzione di bevande e altri generi di conforto.

Progetti in divenire di Bethel Italia/Modena

In prospettiva la filiale modenese dell'Associazione Bethel ha in cantiere una serie di iniziative nel settore sociale, con finalità di solidarietà, sostentamento e programmazioni etico sociale. Nelle carceri d'Italia con il progetto “Cineforum alle case circondariali”, Bethel si prefigge come obiettivo quello del reinserimento dei detenuti attraverso dei laboratori teatrali e l'assistenza alle loro famiglie. In ambito oncologico-pediatrico, Bethel ha lanciato un progetto a favore dell'inserimento della “Clownterapia” e della rappresentazione dei mimi nelle corsie degli ospedali. Sempre in ambito medico la filiale modenese di Bethel promuove le campagne nazionali “Una persona povera si ammala” e “Un farmaco per la vita”, entrambe pensate per salvaguardare la salute dei meno abbienti.