La lettura non va in vacanza, quest'anno biblioteche aperte tutta l'estate

Porte aperte per tutta estate, nel rispetto delle cautele sanitarie, alle Biblioteche comunali di Modena. Nell’anno della pandemia e dopo i mesi di chiusura forzata, le biblioteche resteranno a disposizione dei lettori anche in luglio e agosto, proseguendo il percorso di riapertura graduale dei servizi in sicurezza che sta contraddistinguendo questa fase. Fa eccezione la Poletti a Palazzo dei Musei, chiusa dall’1 al 31 agosto.

“La scelta dell’Amministrazione – spiega Andrea Bortolamasi, assessore alla Cultura - vuole rappresentare un segno di vicinanza agli utenti, a sostegno di quel rapporto particolare che li lega a un servizio così importante per la città. Senza dimenticare che i tanti che probabilmente passeranno questa estate in città potranno trovare nei libri, nei film e nei cd delle biblioteche momenti di piacevolezza grazie alla cultura”.

Gli utenti potranno approfittare del patrimonio e dei servizi di Delfini, Crocetta, Giardino e Rotonda per prendere in prestito (previa prenotazione su BiblioMO) libri, dvd, e altro di loro interesse. I libri potranno essere restituiti entro la data di scadenza del prestito liberamente nelle biblioteche: in orario di apertura a Delfini, senza limitazioni orarie nelle altre tre biblioteche utilizzando i restitutori agli ingressi.

Egualmente disponibili le sale studio, sempre su prenotazione, per chi ha esigenze di lettura e preparazione, in Delfini e Crocetta. Al momento, non sono fruibili quotidiani e periodici; inoltre, sono sospesi prestito interbibliotecario, prestito urbano e doni.

Per il miglior utilizzo delle opportunità di studio e lettura offerti dalle biblioteche, sono disponibili sul sito (www.comune.modena.it/ biblioteche) e sul canale Youtube alcuni video tutorial che guidano passo passo alle procedure richieste per le varie esigenze: dall'iscrizione alle biblioteche al prestito e prenotazione ritiro libri, dalla prenotazione posti per lo studio alle ricerche sul catalogo digitale. Si può inoltre accedere alla biblioteca digitale EmiLib (www.emilib.it) e usufruire gratuitamente di ebook, quotidiani e periodici, audiolibri, dvd, cd musicali e banche date multimediali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Informazioni online sul sito (www.comune.modena.it/ biblioteche), su facebook (biblioteche.modena), twitter (bibliotecheMO). In formazioni telefoniche allo 059 2032940 o via mail (biblioteche@comune.modena.it) .