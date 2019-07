Biblioteche, chiusure estive a Modena

Anche quest’anno la Biblioteca Delfini di corso Canalgrande 103 resta chiusa al pubblico una sola settimana per Ferragosto, da lunedì 12 a sabato l7 compreso (riapre lunedì 19).

Rimarrà chiusa, invece, per tutto luglio, la Biblioteca Giardino di via Marie Curie. Mentre, quando questa riapre, giovedì 1 agosto, chiuderà fino al 31 agosto la Biblioteca Crocetta di largo Pucci - via Canaletto Sud, come pure la biblioteca civica d’Arte Poletti di Palazzo dei Musei in largo Sant’Agostino. Nello stesso Palazzo, al primo piano, anche l’Archivio storico comunale chiude per l’estate tutto il mese di agosto, mentre nel mese di luglio la sala studio dello stesso archivio apre solamente al mattino, dalle 8.30 alle 13.

Dal lunedì 22 luglio a sabato 10 agosto inclusi è chiusa la biblioteca Rotonda, nel centro commerciale omonimo di via Morane 500, mentre la biblioteca del multicentro educativo Memo chiude da sabato 20 luglio fino a lunedì 19 agosto, inoltre quest'ultima, fino alla chiusura nel periodo estivo cambia orari aprendo al pubblico al mattino da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13.

Anche i Punti di Lettura nei quartieri e nelle frazioni saranno chiusi. A Baggiovara sarà chiuso fino al 4 settembre; a Cittanova fino al 14 settembre, come a Cognento, Quattro Ville e San Damaso; alla Madonnina fino al 31 agosto; a Modena est fino all’8 settembre.

I volumi con prestito scaduto nel periodo di chiusura delle Biblioteche, dal 28 giugno al 31 agosto, dovranno essere restituiti entro il 30 settembre 2019. Il prestito urbano per tutte le biblioteche del Comune di Modena sarà sospeso dal 12 al 17 agosto; funzionerà ma con limitazioni nei mesi di luglio e agosto in relazione alle chiusure delle singole biblioteche. Anche i suggerimenti di acquisto di nuovi libri da parte degli utenti subiranno uno slittamento.

Questi servizi riprenderanno con regolarità a partire da inizio settembre.