Biblioteche e Uffici Comunali: chiusi per il 1 e 2 Novembre

Venerdì 1 novembre, festa di Ognissanti, e sabato 2 novembre sono chiusi al pubblico tutti gli uffici comunali, le biblioteche e il servizio di informazione "Piazza Grande" in piazza Grande 17.

Per i servizi Demografici di via Santi, 40, sabato 2 novembre sono aperti solo gli uffici di Stato Civile e Polizia Mortuaria.

L'Ufficio di Polizia Mortuaria, dalle 8.30 alle 12.30, è aperto esclusivamente per il ricevimento delle denunce di morte da effettuarsi nelle 24 ore e per il ricevimento delle agenzie di onoranze funebri per il rilascio di autorizzazioni al trasporto dei funerali del giorno e di quelli fissati per le 9. del primo giorno successivo feriale. L'Ufficio di Stato Civile è aperto esclusivamente per il ricevimento delle dichiarazioni di nascita dalle 8.30 alle 12.30

Per la Polizia Locale è attivo il Contact Center (tel. 059 20314). Sabato 2 novembre in via Galilei 165 è aperto l'ufficio Infortunistica (8.30 - 12.30) e l'ufficio di Polizia giudiziaria (8.30 - 12.30). Aperto anche il punto PM in viale Molza alla Stazione autocorriere (7.50 - 12.30).