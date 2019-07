Biciclette per i dipendenti AUSL, un modo green per spostamenti cittadini

La dotazione del parco mezzi dell’Azienda USL di Modena si arricchisce e diventa ancora più ecologica.

Sono state infatti acquisite dieci biciclette, a disposizione dei dipendenti che hanno necessità di percorrere brevi tragitti per spostarsi da una sede all’altra o per compiere alcune attività a domicilio, ma non si esclude che il numero delle due ruote possa aumentare.

“Brandizzate” con il logo Ausl e allestite a partire dalle necessità dei servizi che le utilizzeranno, le bici sono dislocate in alcune sedi sanitarie di Modena e di altri distretti. A usufruirne, in particolare, sono gli operatori della Fisioterapia, del Centro prelievi La Rotonda, della sede della Direzione Generale di via San Giovanni del Cantone e del Dipartimento di Salute Mentale, che effettuano consulenze a domicilio o che si spostano frequentemente tra diverse sedi all’interno della stessa città.

Un impegno concreto che vuole rispondere ad una politica aziendale orientata a una mobilità sempre più sostenibile, a vantaggio dell’ambiente e della salute.

“L’iniziativa – spiega Mariangela Tufano, Mobility manager dell’Azienda USL di Modena –realizzata con fondi interni all’Ausl, si aggiunge ad altre azioni già messe in atto, come il rinnovo del parco auto con mezzi meno inquinanti , la realizzazione di parcheggi per le biciclette dedicati ai dipendenti e la partecipazione attiva a iniziative territoriali di promozione della salute”.