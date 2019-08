Inizia il viaggio della Biglietteria Mobile di Seta, si parte da Soliera e Novi

Anche quest’anno, nei mesi di agosto e settembre, Seta ha allestito una biglietteria mobile che sarà operativa in oltre 40 località dei bacini provinciali di Modena, Reggio Emilia e Piacenza. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con le rispettive Amministrazioni comunali interessate, ed è finalizzata ad offrire un utile servizio ai tanti utenti che risiedono al di fuori dei capoluoghi o delle località in cui è presente una biglietteria in sede fissa.

Grazie a questo servizio, vecchi e nuovi abbonati potranno acquistare o rinnovare la propria tessera con maggiore comodità, senza doversi necessariamente recare presso le biglietterie centrali ed anticipando l’acquisto ad agosto per evitare gli affollamenti agli sportelli che si verificano a settembre.Per i nuovi clienti, poi, c’è una convenienza ulteriore: acquistando un abbonamento annuale presso la biglietteria mobile Seta si risparmiano i 5 euro di costo della tessera, grazie ad una speciale promozione attivata da Seta.

Domani, giovedì 29 agosto, il camper attrezzato di Seta farà tappa a Soliera, in piazza Lusvardi, dalle ore 9,30 alle 13 e dalle 14 alle 17, mentre venerdì 30 agosto si sposterà a Novi di Modena (via De Amicis 1) dalle ore 9,30 alle 13. La biglietteria mobile sarà poi presente a Spilamberto lunedì 2 settembre, in Corso Umberto dalle ore 9,30 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Presso la biglietteria mobile Seta sarà possibile acquistare o ricaricare gli abbonamenti ordinari annuali per il servizio di trasporto pubblico, con rilascio immediato delle tessere di nuova emissione grazie ad una postazione informatica dotata di computer e stampanti. Il pagamento potrà avvenire esclusivamente mediante carte bancarie (bancomat o carte di credito). Chi deve sottoscrivere un abbonamento Seta per la prima volta deve portare con sè una fototessera recente, il codice fiscale ed un documento di identità (per i minorenni è sufficiente il documento del genitore o tutore legale). Chi invece è già titolare di un abbonamento Seta e deve solo rinnovarlo deve portare con sè la tessera già in suo possesso.