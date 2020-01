Lotteria Italia, tutti i biglietti vincenti estratti. Due premi per Modena

Sono stati 647.260 i biglietti della Lotteria Italia 2019 venduti in Emilia Romagna. Un dato stabile rispetto alla passata edizione, quando ne furono venduti 665.720 (-2,8%). Bologna, spiega Agipronews, si conferma in testa con 229.730 tagliandi venduti, 320 biglietti in più rispetto all’edizione 2018. In termini percentuali la provincia dove si è registrato il calo maggiore è stata quella di Ravenna, con 31.620 biglietti (-14,2%). Alle spalle di Bologna si piazza Modena, con 81.760 biglietti (-3,5%), seguita da Parma (71.950, -5,5%). Per le altre città e province: Forlì-Cesena ha chiuso con 57.570 tagliandi (-2,1%), a Piacenza staccati 39.990 (-13,5%), a Reggio Emilia venduti 43.650 tagliandi (5,8%), a Rimini 45.880 (+2,9%) e a Ferrara 45.110 (-5,5%).

I biglietti vincenti di prima categoria