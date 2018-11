Ottobre caldo, ma anche novembre presenta un anticiclone anomalo

Ancora un mese caldo. Ottobre 2018 secondo le rilevazioni raccolte dalla stazione storica dell’Osservatorio Geofisico del DIEF - Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” di Unimore, posta sul torrione orientale del Palazzo Ducale di Modena, ha fatto registrare una temperatura media di 17.5°C.

Il riferimento statistico che considera l’arco del trentennio 1981-2010 indicherebbe, invece, una temperatura attesa di 15.0°C. “Dunque l’anomalia termica – afferma il meteorologo Luca Lombroso di Unimore - risulta di 2.5°C. Solo nel 2014 con 17.8°C e nel 2001 con 17.9°C, la stazione del nostro Osservatorio di Piazza Roma ha riscontrato mesi di ottobre più caldi dell’attuale. E prima del 2001, mai un mese di ottobre era andato oltre i 16.7°C di temperatura media mensile”.

Pertanto, ottobre 2018 è sul terzo gradino del podio dei mesi di ottobre più caldi da 188 anni a questa parte, ovvero da quando nel 1830 iniziarono ad essere annotati ed archiviati con regolarità i dati meteorologici della città di Modena.

In particolare va ricordata, come anomalia più vistosa, il giorno 24 ottobre, con 27.4°C di temperatura massima nella stazione di Piazza Roma a Modena, che è stato non solo il più caldo del mese, ma anche record assoluto per l’ultima decade di ottobre. Il giorno più freddo è stato il 22 ottobre, con temperatura minima rilevata in centro storico a Modena di 10.2°C.

Le piogge complessive rilevate presso la stazione del palazzo Ducale, in Piazza Roma a Modena, ammontano a 58.3 mm, leggermente inferiori alla media climatica del periodo che indica in 79.5 mm le piogge medie mensili attese in ottobre.

“La climatologia – fa nota l’esperto dell’Osservatorio Geofisico universitario di Modena Luca Lombroso - ci indica che ottobre a Modena dovrebbe essere il mese più piovoso dell’anno, ma quest’anno così non è stato. Le precipitazioni infatti sono state molto maggiori a febbraio, con 150.6 mm, mese che per opposto le statistiche dicono che con 33.0 mm dovrebbe essere invece il mese meno caratterizzato da piogge dell’intero anno. Più piovosi di ottobre anche maggio, giugno e perfino luglio”.

Fra gli altri dati, da segnalare il vento, che ha raggiunto una velocità massima di 79 km/h il giorno 21, una raffica intensa secondo i dati dell’Osservatorio Geofisico di Unimore, la più forte del 2018, ma non certo straordinaria. “Modena – ci dice Luca Lombroso - non è una città particolarmente ventosa, ma in occasione di forti temporali, del fenomeno del föhn, o come in questo caso di venti di bora, capita quasi tutti gli anni di registrare intensità del vento simili o superiori a questa”.

Nelle altre stazioni della rete meteorologica dell’Osservatorio Geofisico Unimore, a Modena Campus DIEF, nella periferia della città di Modena, in ottobre si è rilevata una temperatura media mensile di 16.2°C, con notte più fredda il 23 ottobre, quando la colonnina scese a 6.8°C, e giorno più caldo il 24 ottobre, con temperatura massima salita fino a 29.7°C.

A Reggio Emilia, presso la stazione del Campus universitario San Lazzaro, la temperatura media mensile è risultata 15.8°C, con estremi che vanno dalla temperatura minima più bassa di 4.6°C alla massima più elevata addirittura di 30.3°C il giorno dopo, il 24 ottobre. Notevole dunque lo sbalzo, a Reggio Emilia, in un solo giorno si è passati da valori termici tardo autunnali a pienamente estivi.

Le precipitazioni complessive a Modena Campus sono state pari a 85.1 mm, mentre a Reggio Emilia 87.2 mm.

Previsioni. Nei prossimi giorni, avremo ancora 2-3 giorni miti e umidi con qualche occasionale pioggia debole nella giornata di venerdì 9 novembre e temperature nettamente sopra la media. In seguito non arriverà il freddo, bensì l’estate di San Martino. E’ infatti atteso un robusto, anomalo anticiclone che porterà giornate oltremodo miti soprattutto in montagna, dove non solo non vi sono cenni, come lo scorso anno, di neve precoce ma addirittura le giornate sembreranno più settembrine che novembrine, per non dire in qualche caso quasi estive. In pianura, dovremo fare i conti con possibili nebbie notturne e con l’aumento dello smog, ma di giorno le temperature saranno tiepide, con massime sui 18-20°C.