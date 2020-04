Bilancio più che positivo per l'orientamento online di Unimore, migliaia di consultazioni da tutta Italia (e non solo)

Si sono connessi da Palermo, Agrigento, Siracusa, Catanzaro, Pescara, ma anche da Torino, Firenze, Bergamo, Padova e, perfino, da Londra alcuni degli oltre 5000 utenti che hanno consultato il web di Unimore in questi primi cinque giorni dal battesimo online di “Unimore Orienta …anche se #iorestoacasa”, l’innovativa iniziativa di orientamento messa in campo dall’Ateneo di Modena e Reggio Emilia per sostenere le studentesse e gli studenti prossimi alla maturità, ma non solo, nella scelta degli studi da compiere.

Con avvio il 25 marzo scorso, si tratta del primo caso in Emilia-Romagna e tra i primi su scala nazionale di presentazione della propria offerta formativa per l’anno accademico 2020-2021, con questa modalità, certamente adeguata e coerente alle preferenze dei giovani, che si approssimano ad affrontare uno dei passaggi più importanti del proprio percorso formativo e professionale.

A rivelare il successo di questa iniziativa, sono, appunto, i numeri: oltre 5mila utenti (5015) nei primi cinque giorni, da oltre 100 differenti località, hanno effettuato l’accesso al box dedicato sulla homepage del sito di Ateneo (http://www.unimore.it/unimoreorienta/) con circa 27 mila visualizzazioni uniche di pagina.

Nel dettaglio il 52,83% degli utenti (2.652) si sono collegati da uno smartphone, il 44,48% (2.233) da pc ed il restante 2,69% (135) da tablet. E in questo caso si può osservare che in tempi di Corona virus è modificata la modalità di consultazione dei siti che in Italia vedeva predominare gli accessi da desktop (58%), mentre quello da mobile rappresentava solo il 39%.

Unimore è stato, dunque, uno dei primi Atenei italiani ad aver attivato la modalità online di orientamento, creando un box che raccoglie informazioni e video sui corsi di laurea e lauree magistrali con la possibilità per gli utenti di consultare la guida di ogni dipartimento e di contattare i rispettivi delegati e delegate all’orientamento, nonché il Servizio InformaStudenti e Consulenza orientativa dell’Ufficio orientamento.

All’interno del box, che accompagnerà fino al 31 luglio studenti e studentesse nella scelta del percorso universitario con aggiornamenti periodici, è possibile rilasciare mediante un apposito form i propri contatti per ricevere ulteriori informazioni.

Un apposito spazio è dedicato anche all’illustrazione delle attività di inclusione messe in atto dall’Ateneo rispetto alle persone con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento. Le pagine di “Unimore Orienta online 2020” sono raggiungibili anche dai canali social ufficiali di Ateneo, sui quali è attiva una campagna che ha già raggiunto oltre 50mila giovani di tutta Italia di età compresa tra i 17 ed i 30 anni.

Attraverso queste modalità le aspiranti matricole potranno rendersi conto della ricca offerta formativa di Unimore, che consta di 88 Corsi di laurea: 44 Lauree triennali, 38 Magistrali (biennali), 6 Magistrali a Ciclo Unico (quinquennali o sessennali). I corsi di laurea e lauree magistrali sono distribuiti su tre sedi (Modena, Reggio Emilia, Mantova) e coprono vari ambiti disciplinari: Salute, Scienze, Società e Cultura, Tecnologia, Vita.