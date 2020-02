Conserva in garage una granata della seconda guerra modiale, arrestato a Sassuolo

Nella giornata del 27 febbraio i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sassuolo hanno tratto in arresto, per il reato di detenzione di armi per l’impiego bellico, un cittadino ucraino di anni 36 residente a Sassuolo. Il ritrovamento è stato possibile a seguito di una perquisizione, scaturita da un altro reato: i poliziotti erano infatti alla ricerca di una pistola con la quale lo straniero è sospettato di aver minacciato e picchiato un'altra persona.

Della pistola nessuna traccia, ma in compenso è stata ritrovata una bomba a mano della seconda guerra mondiale mod. MILLS M36 in buono stato di conservazione, custodita in una scatola appoggiata su uno scaffale del garage dell’abitazione.

Il Nucleo Artificieri di Bologna è intervenuto sul posto e ha constatato che la bomba era priva di elementi esplodenti ed innescanti, ma comunque potenzialmente atta all’impiego e riutilizzabile.

Per tale ragione l’uomo, incensurato, è stato arrestato in flagranza di reato e su disposizione del P.M. condotto presso il carcere in attesa della convalida da parte del Gip.