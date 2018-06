Bottura ci ha preso gusto, l'Osteria Francescana ancora miglior ristorante al mondo

Stelle globali del mondo della ristorazione si sono riunite ieri sera - 19 giugno 2018 - per i premi del The World's 50 Best Restaurants 2018, che si è tenuto al Palacio Euskalduna a Bilbao. La terra basca porta bene ai colori modenesi e italiani e fa gioire nuovamente Massimo Bottura: lo chef dell'Osteria Francescana ha infatti guadagnato nuovamente la vetta della classifica che premia i migliori ristoranti del globo.

Lo chef modenese, radioso sul palco insieme alla moglie Lara Gilmore, ha raccontato al Corriere della Sera: "Non sapevo nulla e non mi aspettavo nulla. Ci speravo, certo, ma non pensavo di poter rivivere queste emozioni. Però sono felicissimo perché finalmente si è capito che noi chef possiamo davvero essere delle leve di cambiamento, diffondiamo cultura, solidarietà, idee sostenibili, conoscenza. Questo premio vuol dire davvero molto, non solo per me".

"Il primo posto per l'Osteria Francescana rappresenta la testimonianza dell'impegno costante di Bottura per sviluppare il carattere unico del ristorante. Il ristorante modenese serve piatti della cucina contemporanea di Bottura, che sfida e reinventa la tradizione culinaria italiana, e utilizza i prodotti migliori dell'Emilia-Romagna", si legge nella nota ufficiale dell'evento.

L'Osteria Francescana - che aveva già avuto il primo posto nel 2016 e che lo scorso anno era scesa al secondo posto - è stata seguita nei primi tre posti da El Celler de Can Roca (No.2), di Girona, Spagna, e Mirazur (No.3), di Mentone, Francia.

William Drew, redattore del gruppo di The World's 50 Best Restaurants, ha dichiarato: "Applaudiamo tutti coloro che sono in questo elenco di ristoranti che creano ispirazione, un elenco che ridisegna e riflette la mappa gastronomica globale. Siamo anche molto contenti di vedere di nuovo l'Osteria Francescana ricoprire il primo posto nella classifica di questo anno del The World's 50 Best Restaurants."

L'Italia può vantare quattro ristoranti in tutto nell'elenco: Osteria Francescana (No.1); Piazza Duomo ad Alba (No.16); Le Calandre a Rubano (No.23) e il Reale a Castel Di Sangro (No.36), che ha migliorato la sua classifica di sette posti, dal posto No.43 dello scorso anno.