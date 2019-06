Buche e asfalto deteriorato, proseguono i lavori in Tangenziale e su 40 strade

Il Comune di Modena ha avviato già da qualche settimana un programma di interventi di manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi, portici, piste ciclabili e ponti lungo tutto il territorio comunale per un valore complessivo di oltre 2 milioni 200 mila euro. Obiettivo degli interventi, programmati dal settore Lavori pubblici e realizzati da imprese specializzate in asfalti, è la messa in sicurezza di situazioni di pavimentazioni ammalorate, con la chiusura di buche e il risanamento del manto stradale, l’abbattimento di barriere architettoniche e la manutenzione dei giunti di dilatazione dei ponti.

La priorità è stata data alla rete della tangenziale e alle strade principali di competenza del Comune dove sono stati effettuati, e proseguiranno nelle prossime settimane, interventi con asfalto a caldo e mezzi d’opera per il risanamento in profondità del manto stradale. In tutte le strade principali e a più alto scorrimento i lavori sono stati realizzati e proseguiranno nelle ore notturne per ridurre al minimo l’impatto sulla viabilità.

In particolare sono già stati effettuati lavori su tutti i tratti dell’anello della tangenziale di competenza comunale (escluso quello in direzione Bologna dal sottopasso di via Emilia est alla rotatoria di via Vignolese, oggetto di prossimo intervento), su viale La Marmora, viale Amendola e via Canaletto, su cui manca solo un tratto in direzione Mirandola.

Gli interventi proseguiranno su via Vignolese, via Emilia est ed ovest, via Divisione Acqui, viale Indipendenza, via Finzi, viale Autodromo, via Formigina e via Munarola. È inoltre prevista la riasfaltatura di altre 40 strade in città, un po’ in tutti i Quartieri, e nelle frazioni.