Il Lions Club a sostegno della scuola, buoni per 1000 € a Formigine e Maranello

Nella giornata di giovedì 12 settembre Salvatore Salerno e Marco Cavalieri, rispettivamente Presidente e Past Presidente del Lions Club Formigine Avia Pervia Maranello, si sono recati presso le scuole medie A. Fiori di Formigine e A. Ferrari di Maranello al fine di consegnare sia gli attestati di partecipazione al Concorso del "Poster della Pace" della scorsa edizione che i buoni spesa da 500 € cadauno da utilizzare per le rispettive attività scolastiche.

"Siamo a conoscenza delle necessità che gli Istituti Scolastici hanno al fine di attuare i relativi programmi e speriamo che questa donazione possa risultare utile" ribadisce il presidente Salerno.

L'occasione è servita per consegnare i nuovi moduli di partecipazione al Concorso che per l'anno sociale 2019/20 avrà come tema "Il Cammino della Pace".