Lo studio regionale: netto calo degli accessi al Pronto Soccorso dopo l'apertura delle Case della Salute

Presentato oggi in Commissione Politiche per la salute e politiche sociali, lo studio di valutazione sull'impatto della Case della Salute regionali. L'indagine conoscitiva, come spiega il tecnico della Giunta, si è basata sulla somministrazione di un questionario distribuito in 64 Case della Salute (escluse quelle dei Comuni capoluogo di Provincia) attive da almeno 9 mesi nel periodo dal 2009 al 2016. Fra gli indicatori analizzati, gli accessi ai pronto soccorso per codici bianchi (non urgenti), i ricoveri in condizioni sensibili al trattamento ambulatoriale e i casi di assistenza infermieristica o medico domiciliare.

"L'obiettivo", spiega il tecnico, "era quello di capire se negli anni appena successivi all'apertura di queste nuove strutture, l'organizzazione abbia funzionato non tanto a livello della singola azienda ma a livello regionale; per questo era necessario avere dati che fotografassero l'esperienza di tutte le strutture e ci si è concentrati su questi indicatori".

Le conclusioni hanno fatto emergere importanti fattori: una riduzione significativa e costante in quasi tutta la regione dell’accesso al Pronto soccorso grazie alle Case della Salute (in 14 centri la percentuale oscilla dal 40% al 60% in meno; in 26 dal 50% al 20% e in altri 14 centri dal 20% al 12% in meno), un effetto altrettanto significativo, ma meno rilevante e diffuso, sull’ospedalizzazione per condizioni sensibili al trattamento ambulatoriale e sugli episodi di cura trattati in assistenza domiciliare. Più in dettaglio, i ricoveri diminuiscono del 3% in media, ma la percentuale si abbassa ulteriormente al 4% nel caso in cui sia presente un medico di medicina generale all’interno della Casa della Salute.

Altro elemento che emerge, l'ampia variabilità negli effetti tra territori e Case della Salute, che tuttavia non è stato possibile spiegare sulla base dei risultati del questionario. "La valutazione sarà più semplice dal 2017 in avanti", spiega il tecnico, sottolineando come "la popolazione nei territori analizzati sia cambiata rispetto al 2016".