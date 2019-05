Camion rovesciato nel torrente Rossenna, "pericolo per l'ambiente"

Recuperare, nel più breve tempo possibile, il camion finito nel letto del torrente Rossenna a Sassofosco di Prignano, in provincia di Modena, per evitare l'inquinamento dell'acqua. Lo chiede in un'interrogazione alla Giunta un consigliere di Forza Italia circa quanto accaduto al mezzo di una ditta qualche giorno fa.

"Il mezzo era posteggiato in un terreno del Demanio che è stato eroso dalla piena facendolo precipitare nel torrente, affluente del Secchia", spiega l'azzurro. "Dalle segnalazioni emergerebbe che dal mezzo uscirebbe gasolio e un altro potenziale rischio per l'ecosistema potrebbe derivare anche dalle batterie del camion". Il consigliere chiede quindi se siano state effettuate rilevazioni sui livelli di inquinamento e quanto tempo ci vorrà per rimuovere il mezzo.

L'azzurro sottolinea anche i danni derivati dalla piena del fiume - due pali della Telecom e uno dell'energia elettrica divelti- e chiede alla Giunta di ripristinare l'assetto idrogeologico e installare nuovamente le strutture. La Regione, continua il consigliere, dovrebbe anche "relazionare sugli ultimi interventi di manutenzione per la sicurezza idrogeologica della zona adiacente al torrente Rossenna, indicando i costi e quanto ha stanziato per il 2019 per la messa in sicurezza del torrente".