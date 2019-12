Canile Intercomunale di Modena, un viaggio natalizio all’interno della struttura

Sono tanti gli esemplari, dai cani adulti ai cuccioli, presenti nel canile intercomunale di Modena in attesa di essere adottati. Presso la struttura, di proprietà del Comune e affidata in appalto alla cooperativa sociale Caleidos, i volontari dell’associazione Argo attualmente gestiscono dai 130 ai 140 cani suddivisi in vari ambienti a seconda dell’età dell’esemplare.

Tutti i cani del canile, dai più piccoli ai più anziani e dai più docili a quelli più selvatici, sono adottabili dopo un percorso, più o meno lungo, di conoscenza col futuro padrone e inserimento nella nuova famiglia.

Il fenomeno dell’abbandono di animali e di cani ha subìto, per fortuna, un rallentamento, anche grazie all’introduzione del cip obbligatorio che consente di individuarne i padroni. Tuttavia il lavoro all’interno del canile non si arresta e sono tante le iniziative che i volontari attuano per far fronte a tutte le esigenze.

Dai comuni banchetti in centro a Modena per la sensibilizzazione e la raccolta fondi, alla vendita di calendari ma anche la semplice raccolta di coperte, asciugamani, cuscini e giochi che la gente non utilizza più.

" Vogliamo lanciare un appello a tutti- afferma Chiara Passuti, volontaria all'inerno del canile- in questo periodo bisogna essere preparati al freddo. per questo chiediamo che chi ha coperte vecchie, cuscini e altro materiale utile, anzichè buttarlo via, di portarcelo qui in canile dove sarà sicuramente utilizzato per rendeere più confortevoli le cucce dei nostri amici a quattro zampe. Ricordate che i cani presenti non solo in questo canile ma in tutti, non sono cani di serie B ma meritevoli di una famiglia disposta a prendersi cura di loro e a volergli bene, loro sicuramente sapranno regalarvi tante emozioni."

La struttura è visitabile nel periodo natalizio il 24, 25, 26 e 31 dicembre 2019 dalle 8.00 alle 13.00 mentre il 1 e 6 gennaio 2020 dalle 8.00 alle 13.00 e si trova a Modena, in via Nonantolana 1219.

Tutte le informazioni per adozioni e orari nel Sito del Canile Intercomunale.