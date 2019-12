Manutenzione delle fontane di piazza Roma, il dono di un'azienda modenese

Il funzionamento delle fontane di piazza Roma a Modena, con i giochi c’acqua colorati che caratterizzano anche i giorni festivi verso il periodo di Natale, quest’anno è stato garantito da un intervento di manutenzione realizzato gratuitamente dall’azienda Caprari, alla quale è andato il ringraziamento dell’Amministrazione comunale.

I tecnici dell’impresa, specializzata nel settore idrico, sono intervenuti nelle scorse settimane per una revisione puntuale di tutti i sistemi di sollevamento che alimentano le due fontane e le vasche di laminazione che caratterizzano la piazza sui cui si affaccia il palazzo Ducale. La revisione delle elettropompe, realizzata in collaborazione con il settore Lavori pubblici del Comune, ha riguardato in particolare la pulizia, la verniciatura e la sostituzione di alcuni componenti, come le giranti.

Era stata la stessa azienda Caprari a donare al Comune nel 2015 le cinque pompe di piazza Roma nell’ambito di un rapporto di sponsorizzazione. Un interesse per il territorio e la bellezza della città confermato anche quest’anno con l’intervento gratuito per la loro manutenzione.