Positivo al virus anche un carabiniere, in quarantena tutta la Stazione di Cavezzo

Questo pomeriggio un Carabiniere in servizio alla Stazione di Cavezzo è risultato positivo al coronavirus. Come da protocollo sanitario in vigore, tutti i militari della Stazione sono stati posti immediatamente in isolamento. La Stazione di Cavezzo da domani sarà quindi supportata dai commilitoni della Compagnia di Carpi, che si sostituiranno ai colleghi di Cavezzo nel garantire comunque il servizio nel comune della Bassa.

Una "stazione mobile" consentirà comunque di svolgere i servizi rivolti al pubblico, mentre il pattugliamento del territorio sarà garantito da altri militari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Comandante Provinciale, Colonnello Marco Pucciatti e il Comandante della Compagnia Alessandro Iacovelli, hanno manifestato la loro vicinanza al militare risultato positivo, in rappresentanza di tutti i Carabinieri del Comando Provinciale. Vicinanza all’Arma è stata espressa anche dal sindaco Lisa Luppi, che ha esteso la propria solidarietà anche a tutti coloro iquali garantiscono i servizi pubblici essenziali in questo difficile periodo