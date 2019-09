Carpi: 80 anni per il liceo Fanti tra incontri e iniziative

Il liceo "Fanti" di Carpi compie 80 anni. Per celebrare la ricorrenza l'istituto promuove una serie di eventi che culminano, sabato 21 settembre, con una iniziativa a partire dalle ore 11,30, nella sede di via Peruzzi 7, in occasione del via del nuovo anno scolastico.

Prologo alla celebrazione di sabato sarà la festa organizzata dall'istituto in programma venerdì 20 settembre dalle ore 16 alla quale parteciperanno studenti e famiglie; previsti esibizioni musicali curate dai ragazzi, incontri con ex studenti che illustreranno il proprio percorso professionale e la consegna dei diplomi agli studenti più meritevoli, usciti lo scorso anno scolastico.

Ma i festeggiamenti non si fermeranno e proseguiranno nel mese di ottobre. A partire dal 3 ottobre infatti si svolgerà un ciclo di incontri culturali presso l’Auditorium San Rocco.

Da giovedì 3 ottobre alle ore 21 con Franco Mosconi, economista che parlerà con la dirigente del liceo Alda Barbi, di distretto industriale, competenze e mestieri. Si continua il 15 ottobre quando la protagonista sarà la scrittrice Grazia Verasani che converserà con Alessandra Burzacchini.

Il 23 ottobre l'appuntamento è con il musicista Carlo Guaitoli intervistato da Tiziana Santini, mentre il 4 novembre Paolo Crepet converserà con Lorella Bellodi sul futuro e il ruolo della scuola. La rassegna si conclude il 15 novembre quando l'ingegnere Ernesto Marinelli dialogherà con i ragazzi del liceo.

Nel corso dell'iniziativa saranno presentati alcuni video sull'attività della scuola, una mostra realizzata dagli studenti sulla storia del liceo e sarà inaugurata una aula dedicata al "public speaking" realizzata con fondi della Provincia e della Fondazione Cassa di risparmio di Modena.

Inaugurato il 26 ottobre del 1939, il liceo Fanti, sottolinea la dirigente dell'istituto Alda Barbi “Rappresenta da sempre un simbolo della città dove ragazzi e ragazze crescono, diventano adulti e intraprendono un proprio percorso autonomo. Un luogo del sapere dove ci si prepara a entrare nel mondo del lavoro ma soprattutto si diventa cittadini responsabili, inseriti in una comunità”

“ll liceo Fanti- afferma il sindaco di carpi Bellelli- ha accompagnato e scandito la storia e lo sviluppo della comunità carpigiana e ancora oggi rappresenta un punto di riferimento del territorio, in grado di dialogare con il mondo economico e aperto alle esperienze internazionali”.

Frequentato attualmente da oltre 1800 studenti, in costante crescita negli ultimi anni, il liceo "Fanti" si articola in cinque indirizzi: scientifico, scienze applicate; scienze umane, economico-sociale e linguistico.