A Carpi 15 nuove colonnine di ricariche per i veicoli elettrici

Per favorire la mobilità sostenibile sono iniziati a Carpi i lavori per la collocazione di 15 colonnine di ricarica per veicoli elettrici, così come deliberato all’unanimità nei mesi scorsi dal Consiglio comunale: le colonnine verranno posizionate su suolo pubblico da Enel X mobility srl nelle vie Brunelleschi, Morgagni, Carducci, Benassi, Giulio Cesare, Cantina della Pioppa, Meloni di Quartirolo e poi ancora in piazzale Dalla Chiesa, piazzale Francia, piazzale delle Piscine, piazzale Baracchi, piazzale Bob Marley.

Nelle frazioni sono previste invece colonnine alla Polisportiva di S.Marino, in via Palatucci a Cortile e in via Mar Ionio a Fossoli. Ricordiamo che è già funzionante da circa due anni la colonnina di via delle Magliaie. I lavori si dovrebbero concludere ai primi di aprile.

Ogni colonnina ha due stalli di ricarica per altrettanti veicoli: si paga utilizzando un lettore dopo aver stipulato apposito contratto con uno dei tre operatori sul mercato che offrono il servizio (a Carpi per ora solo ENEL X mobility srl). Al Comune questa operazione non costa nulla, visto che deve solo consentire l’occupazione gratuita del suolo pubblico a chi si occuperà dei lavori di installazione.

“Nel Bilancio preventivo 2019 abbiamo inserito un fondo – spiega l’assessore all’Ambiente Simone Tosi – per incentivi economici per l’acquisto dei veicoli elettrici, e ad oggi siamo l’unico Comune in regione a farlo: ricordo poi che per ogni nuovo intervento di costruzione per superfici oltre i 500 metri quadrati è stata resa obbligatoria l’installazione di una colonnina di ricarica”.