Seta presenta la nuova Carta dei Servizi, Cattabriga: "Mancano risorse e visione strategica"

"Seta è sottoposta quotidianamente a molteplici sollecitazioni e critiche, non tutte e non sempre imputabili al nostro esclusivo operato". Il trasporto pubblico "è un servizio di non trascurabile complessità organizzativa, il cui quadro decisionale è composto da diversi soggetti con competenze ed interessi talvolta contrastanti".

Il presidente della spa dei trasporti pubblici di Modena-Reggio-Piacenza Seta, Andrea Cattabriga, para cosi' oggi le varie critiche piu' o meno recenti piovute su strada Sant'Anna, che ad esempio ha registrato un bus in fiamme a Modena anche la settimana scorsa (in viale Amendola).

L'occasione è la pubblicazione della carta dei servizi 2018, un adempimento legislativo che dunque non riguarda certo solo Seta, con qualche novità. Oltre alla versione in digitale, infatti, Seta ha cercato quest'anno di fare di piu'. Su indicazione delle agenzie per la mobilità, la spa ha realizzato anche una versione cartacea sintetica della carta in cinque lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo) che sarà distribuita in 5.000 copie alle sedi aziendali e alle biglietterie aziendali.

"Gli utenti possono partecipare attivamente, con richieste, segnalazioni e suggerimenti, al miglioramento di un servizio che è patrimonio di tutti, ed i cittadini possono svolgere un ruolo importante nella tutela del bene comune", assicura Seta in una nota. In questo ambito, il suo presidente continua a 'spiegarè. Ad esempio segnala: "È sotto gli occhi di tutti la carenza di risorse e di visione strategica che caratterizzano, ormai da diversi anni, questo settore: per parte nostra- evidenzia Cattabriga- assicuriamo il massimo impegno a migliorare le prestazioni offerte alla collettività, in un percorso non semplice e non breve che implica una costante innovazione per essere all'altezza".

(DIRE)