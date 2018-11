Castelfranco Emilia inagura due defibrillatori a Piumazzo

Un bel momento di comunità quello che promuovono domenica prossima 11 novembre alle ore 12, associazioni, privati cittadini, imprenditori di Piumazzo con il patrocinio del Comune di Castelfranco Emilia e il supporto dell'Associazione Amici del Cuore e della Commissione Interistituzionale Distrettuale per la diffusione di apparecchi DAE e per la formazione all’utilizzo degli stessi, in occasione della inaugurazione di due defibrillatori che saranno posti nei pressi della Farmacia Masini e della Torre, nel centro della frazione.

Tutti uniti in nome della prevenzione e della solidarietà, per presentare il valore sanitario e sociale di un progetto finalizzato all’acquisto di due apparecchi e reso possibile grazie alla generosità dei titolari della Farmacia Masini e di tanti cittadini di Piumazzo attraverso una raccolta fondi avvenuta in occasione di tante iniziative che si sono svolte sul territorio. Parallelamente, sono state oltre 30 le persone che hanno partecipato ad un corso di formazione per l’utilizzo dei defibrillatori, coordinato dagli Amici del Cuore e da Claudia Cremonini del 118 Modena Soccorso.

Dal settembre 2015, i Comuni del Distretto di Castelfranco Emilia, l'AUSL, il 118 Modena Soccorso e l'associazione Amici del Cuore hanno sottoscritto un protocollo d'intesa con l'obiettivo di diffondere sul territorio apparecchi DAE salvavita, promuoverne la mappatura, la manutenzione, la messa in rete oltre alla formazione di volontari e alla promozione di una cultura di prevenzione e salute. Sono stati installati circa 70 defibrillatori e formati al loro utilizzo oltre 500 volontari in tutto il distretto sanitario.

“Ringrazio tutti coloro, e sono tanti, che a vario titolo hanno contribuito a questo splendido progetto che migliora la cardioprotezione a Piumazzo - dichiara il Vicesindaco e Assessora con delega all’Associazionismo Maurizia Cocchi Bonora - si tratta di una circolarità virtuosa tra istituzioni, cittadini, imprenditori e mondo del volontariato del nostro territorio con modalità efficaci che associano gli obiettivi della salute e della prevenzione alla solidarietà attraverso attività di prevenzione da tradurre in atti e comportamenti concreti da adottare. Come Amministrazione continuiamo ad affermare con forza che la prevenzione non è da considerarsi costo, ma il più utile degli investimenti”.