Il Castello di Formigine si tinge di viola in onore di Kobe Bryant

L'Empire State Building, il Madison Square Garden, il New York Stock Exchange di Wall Street, l'SM Mall of Asia, l'Hard Rock Stadium di Miami, il TD Garden di Boston, le palme dello stadio degli LA Galaxy, il Castello di Formigine. Tutto si tinge di viola in onore di Kobe Bryant, l'uomo che ha scritto la storia con un pallone e un sorriso. Una storia cui non verrà mai messa la parola fine, perchè -si sa- le leggende sono per sempre.

E che l'indifferenza abbia fatto da padrona sulle prime pagine dei giornali sportivi italiani ai ragazzi di Formigine non importa, perchè il Black Mamba per loro è molto di più di un pezzo di carta. Si sono concentrati sull'obiettivo, senza arrendersi di fronte ad un sistema mediatico viziato, perseguendo la sua Mamba Mentality; e hanno chiesto all'amministrazione comunale di fare illuminare di viola, di vita, il Castello per una sera.

Luce nel buio per Gianna, Alyssa, Payton, Keri, John, Christina, Sarah, Ara, Kobe. Anche Formigine brilla per loro.