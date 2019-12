Castelnuovo Rangone: riapre il ponte sul percorso Natura

Dopo i danni provocati dal maltempo, a Castelnuovo Rangone, è stato riaperto il ponte ciclopedonale del percorso Natura del Tiepido, chiuso dal 16 novembre.

Sono infatti terminati i lavori della Provincia di consolidamento della struttura che è ora nuovamente transitabile.

Il fondo della ciclabile sarà completato e stabilizzato nei prossimi giorni, quando saranno terminati i lavori di Hera su alcuni sottoservizi nell'area del cantiere.

Nei giorni scorsi era stata eseguita una deviazione della corrente per riportarla nella parte centrale dell'alveo, allo scopo di mettere in sicurezza la passerella; è stata realizzata anche una barriera di protezione provvisoria in vista di un intervento strutturale per realizzare una scogliera previsto in primavera.

Resta chiuso, invece, il percorso Natura del Panaro a Spilamberto all'altezza del ponte della provinciale 16, a causa dell'erosione della sponda del fiume provocata dalle recenti piene, in attesa di un intervento di ripristino e consolidamento della sponda da parte di Aipo.