Castelnuovo. United Symbol dona 6mila mascherine

Sei mila mascherine per la comunità di Castelnuovo. È il sostegno della United Symbol, azienda operante nel campo dell'automazione industriale e della domotica, in favore della cittadinanza castelnovese. I dispositivi di protezione individuale verranno consegnati domani martedì 21 luglio alle 11 presso la sede di United Symbol (in via della Pace 65 a Castelnuovo) direttamente al sindaco di Castelnuovo Rangone Massimo Paradisi.

