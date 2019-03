A Cavezzo installate decine di telecamere all'avanguardia

È terminata l'installazione di nuove apparecchiature in grado di leggere le targhe degli autoveicoli in entrata ed in uscita dal centro di Cavezzo. Si tratta di attrezzature tecnologicamente avanzate, che potranno fornire supporto alle forze dell'ordine nella loro attività di monitoraggio e controllo del territorio per garantire una sempre maggiore sicurezza a vantaggio dei cittadini. Le telecamere installate nei giorni scorsi si dividono in due gruppi.

Un primo stralcio conta 32 telecamere per la lettura computerizzata delle targhe poste nei principali varchi stradali del Comune. Un secondo gruppo di telecamere è stato collocato in Piazza Martiri della Libertà. La spesa sostenuta dal Comune di Cavezzo per questo progetto ammonta a circa 113.000 euro. L'Amministrazione comunale punta a sostituire altre 16 telecamere già presenti sul territorio con apparecchiature dotate del nuovo sistema di lettura delle targhe.

"Al termine della sostituzione, avremmo un totale di 48 telecamere dotate di questa innovativa tecnologia per la lettura delle targhe - commenta dell'Assessore comunale alla Sicurezza Filippo Viaggi - La Polizia Municipale di Cavezzo ha avuto un ruolo fondamentale nella decisione di dotare il Comune di queste strumentazioni all'avanguardia. Si tratta solo dell'ultima delle tante idee lungimiranti che il nostro Comando ha condiviso con noi negli ultimi anni e che oggi fanno sì che Cavezzo sia il primo comune dell'Area Nord della Provincia di Modena a dotarsi di questa tecnologia. I dati archiviati nel nostro sistema rimangono a disposizione delle Forze dell'Ordine del territorio, che potranno avvalersene nello svolgimento delle loro indagini. Credo che questo nuovo traguardo rappresenti un altro segno tangibile dell'attenzione e dell'impegno che l'Amministrazione ha profuso nell'ambito della sicurezza".