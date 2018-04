Polizia, celebrata questa mattina una santa messa in suffragio di Stefano Biondi

Nella mattinata odierna, presso la Sottosezione Modena Nord della Polizia Stradale, in occasione del 14° Memorial “Biondi”, organizzato dall’I.P.A. di Modena, è stata celebrata dall’Arcivescovo di Modena e Nonantola, Mons. Erio Castellucci, una messa in suffragio dell’Assistente Stefano Biondi, Vittima del Dovere, caduto in servizio il 20 aprile 2004.

Presenti alla cerimonia, tra gli altri, il Prefetto di Modena, Maria Patrizia Paba, il Questore, Filippo Santarelli, la madre e la sorella di Stefano Biondi, nonché i vertici delle forze dell’ordine e il Presidente dell’I.P.A. – Sezione di Modena, Luca Manfredi.

Al termine della funzione religiosa, sono stati premiati i vincitori ex equo del Memorial “Biondi”, una gara di tiro con pistola, riservata agli appartenenti alle Forze di polizia, svoltasi presso il Poligono “Lince” di Guastalla domenica scorsa, che ha visto sul gradino più alto del podio, l’Assistente della Polizia di Stato Fausto Belletti, in forza presso la Sezione Polizia Postale e delle Comunicazioni di Modena e l’Ispettore Capo della Polizia Penitenziaria, Antonio Granatiero, in servizio presso la Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia (MO).