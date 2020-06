Centri estivi. L’estate 2020 è firmata CSI Busker Camp nel rispetto delle norme anticontagio

CSI Busker Camp 2020 è la proposta di centri estivi del Centro Sportivo Italiano di Modena attivata dal 15 giugno fino al mese di settembre, esclusa la settimana di Ferragosto.

Questa estate infatti, i centri estivi CSI Busker Camp saranno a Modena e provincia oltre che per il primo anno anche sull’Appennino Modenese, a Pavullo presso la bellissima piscina Appennino Blu nel cuore del paese a fianco di un’ombreggiata pineta.

CSI Modena propone un’estate di divertimento in sicurezza, sia in acqua, sia presso gli impianti sportivi e le scuole per accogliere bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. I centri estivi saranno strutturati in piccoli gruppi nel rispetto del rapporto numerico vigente, ovvero: 1:5 per l’infanzia 3-5 anni, 1:7 per la primaria 6-11 anni e 1:10 per la secondaria 1 grado 12-14.

Dove sono attivi i centri estivi Busker Campo

A Modena presso scuole e impianti sportivi: Palestra Galilei Via Corni n. 60 - Palestra Lanfranco via Valli n. 40 - Scuola dell'Infanzia Statale Boccherini, Via M. Bonacini n.134 - Polisportiva San Donnino, Via Della Genziana n. 18 - Piscine Pergolesi, via Divisione Acqui n.152.

A Pavullo presso la Piscina di Pavullo Appennino Blu, via Bernardo Bellei n.8 - Pavullo nel Frignano (MO).

Bambini/ragazzi resteranno per tutta la settimana sempre con lo stesso operatore che seguirà il triage all’ingresso del campo tutte le mattine. Gli ambienti e i materiali verranno sanificati ogni giorno, più volte al giorno con prodotti specifici. A tutti gli operatori e animatori qualificati inoltre CSI Modena offrirà un corso di formazione ad hoc per garantire qualità e divertimento in tutta sicurezza tra giochi sportivi, giochi in acqua, laboratori creativi, supporto compiti estivi e tanto altro. Tutti i genitori potranno inoltre scegliere se attivare l’assicurazione integrativa comprensiva di copertura Covid per i propri figli iscritti insieme al tesseramento CSI.

I centri estivi del CSI Modena saranno in modalità full time con pasto o part time, con o senza pasto per poter rispondere al meglio a tutte le esigenze. I pasti saranno serviti in monoporzioni da un’azienda di ristorazione che ne assicura la qualità nel rispetto delle normative vigenti in materia.

I centri estivi Busker Camp aderiscono al “Progetto per la conciliazione vita-lavoro”, approvato con DGR 225/2019 cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia Romagna, a sostegno delle famiglie che avranno la necessità di utilizzare servizi estivi per bambini e ragazzi da 3 a 13 anni nel periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche/educatori.

Per maggiori informazioni e pre-prenotazioni rivolgersi al numero 345 2621601 o alla mail centriestivi@csimodena.it