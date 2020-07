Centri socio riabilitativi per disabili e nidi, il Comune li cede ai privati

Nonostante tutte le richieste fatte in questi mesi da parte degli operatori del servizio, oltre 10 tra Operatori socio sanitari ed educatori, e delle rappresentanze sindacali di ripensare tale scelta, la Giunta ha deciso di procedere con una decisione che sancisce la scomparsa del sistema integrato dei servizi socio sanitari per le persone con disabilità nel Comune di Modena.

Ciò significa che il Comune non gestirà più direttamente nessun centro per disabili, né diurno né residenziale, e nel complesso dei servizi socio sanitari rimarranno a gestione pubblica diretta del Comune di Modena solo la Cra Vignolese e il relativo Centro diurno per anziani che verrà in parte potenziato.

“Con la cessione del centro diurno socio riabilitativo Pisano, che ha attualmente 20 posti accreditati- affermano i portavoce di Fp Cgil e Cisl Fp- l’Amministrazione si priva cosi di un punto di eccellenza, nato nel 1985 come centro sperimentale e che nel tempo ha sviluppato una serie di progettualità e di attività fondamentali per un'utenza fragile. In un momento come quello che tutti stiamo vivendo, e che con l'emergenza Covid ha messo in luce una serie di criticità legate anche alla privatizzazione dei servizi, e su un tema come la disabilità, che vede aumentare i bisogni e che andrebbe ripensato e rilanciato con nuove progettualità e investimenti pubblici, il Comune sceglie invece una strada vecchia, che non ha nulla di innovativo.”

La cessione di questo tipo di servizio ai privati, a poche settimane dall'esternalizzazione dei nidi Piazza e Cipì, insegue, sempre secondo i sindacati, la sola logica dell'abbassamento del costo del lavoro e dei diritti di chi tutti i giorni garantisce con professionalità e impegno servizi così importanti per la comunità.

“La totale assenza nei servizi per i disabili di una gestione pubblica da parte del Comune-proseguono- rischia di disperdere le professionalità e le competenze necessarie anche per la governance del sistema, e per l'azione di coordinamento, controllo e programmazione che il pubblico deve continuare ad esercitare e che è necessaria per mantenere alto il livello di qualità di questi servizi. Purtroppo questo è l’ulteriore tassello di un'Amministrazione che negli ultimi anni ha scelto la linea delle esternalizzazioni di molteplici servizi, dal sociale all’educativo, invece che provare a immaginare percorsi di gestione pubblica più ampi, (come le Asp o le Istituzioni) in un sistema che permettesse al pubblico di continuare a gestire, innovare e sperimentare, per garantire un'elevata qualità di tutto il sistema complessivo e per far sì che fosse un sistema realmente integrato.”