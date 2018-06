Anche nel Distretto ceramico si attiva il centro antiviolenza per le donne

Il progetto di apertura di un Centro Antiviolenza distrettuale a gestione diretta nasce dalla sinergia tra il Settore Politiche Sociali dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e gli Assessorati alle Pari Opportunità. Partendo dall’analisi delle peculiarità del contesto e dall’assenza di un soggetto del terzo settore operante sul Distretto con una specifica competenza ed esperienza in materia di sostegno e aiuto alle donne vittime di violenza, l’Unione ha deciso di attivare un Centro Antiviolenza distrettuale valorizzando e integrando l’esperienza del Centro Ascolto Donne distrettuale (già attivo da circa 15 anni) e della rete di accoglienza e accompagnamento alle donne che subiscono violenza attivi da oltre un decennio con un Protocollo Operativo Distrettuale sottoscritto nel 2007.

Il Centro Antiviolenza è dunque stato attivato presso la sede dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico sita in via Adda 50/O a Sassuolo, al 2° Piano, con uno spazio dedicato all’accoglienza e ai colloqui riservato. Non sarà consentito l’accesso agli spazi del Centro agli autori della violenza e del maltrattamento, ma esclusivamente alle vittime.

L’equipe di lavoro dedicata al Centro Antiviolenza è composta da personale femminile: tutte le operatrici coinvolte hanno formazione ed esperienza specifica; verrà inoltre garantita loro una formazione continua per qualificare e sostenere il loro lavoro quotidiano. Il Centro Antiviolenza offre inoltre la possibilità di effettuare colloqui, percorsi di supporto e di sostegno individuale con una psicologa dedicata.

Lo sportello del Centro Antiviolenza è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì per un monte ore di 10 ore settimanali, ed ha come finalità principali: fornire informazioni telefoniche, via mail o dirette sul Centro Antiviolenza, sul Centro Ascolto Donne e sulle risorse del territorio; svolgere un primo colloquio di accoglienza dei bisogni della donna che permetta di valutare con lei la possibilità di attivare percorsi di sostegno e accompagnamento; attivare il servizio di consulenza legale gratuita su appuntamento; progettare percorsi di autonomia abitativa, di orientamento professionale e lavorativo, in sinergia con i servizi del territorio (Sociali, Servizio Inserimento Lavorativo, Centro per l’impiego).

Il Centro Antiviolenza intende garantire protezione e accoglienza gratuita alle donne vittime di violenza, assicurando inoltre la reperibilità, anche negli orari di chiusura dei servizi, h 24 e nei giorni festivi, attraverso uno specifico numero di telefono dedicato ad uso esclusivo delle Forze dell’Ordine e del Pronto Soccorso degli Ospedali del territorio, e sarà collegato al numero telefonico nazionale 1522. Il Centro Antiviolenza non può ancora contare sulla presenza di Case Rifugio sul territorio del Distretto, ma in caso di collocazione in urgenza di donne con o senza figli minori, prive di una rete di supporto, verranno attivate tutte le risorse di protezione o semi-protezione già disponibili all’accoglienza in emergenza. Nel percorso di accompagnamento alle donne vittime di violenza di genere di estrema importanza appare anche la possibilità di supportare i figli minori che hanno assistito alle violenze intra-familiari attraverso uno stretto raccordo con i servizi di Tutela Minori.